3.5 5 0

Drummer Femi Koleoso en co. zorgen ervoor dat er weer kan worden gedanst door op hun debuut-lp jazz te koppelen aan afrobeat, funk, soul en hiphop. De r&b-ster Jorja Smith zingt ‘Reason in Disguise’, en daardoor wordt dat nerveuze urban-popnummer ook sensueel. Het Fela Kuti-achtige ‘Shakara’ is opzwepend, maar in ‘What Am I to Do?’ lijkt Mike Skinner van The Streets iets jazzy te verzinnen, en dat klinkt wat nevelig. Tijdens het jachtige ‘Quest for Coin’ schijnt The Comet Is Coming wel nuchter, maar dat kan de pret niet bederven.