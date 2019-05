Amon Tobin - Fear in a Handful of Dust

3.0 5 0

Amon Tobin, samen met Boards of Canada en Burial de patron van de suggestieve elektronica, verdiept zich al 25 jaar in een dot van een paradox: muziek maken die niet harmonieus is, en daarom rustgevend. Ook op zijn negende plaat wil hij klinken als wind door de bomen. Hier en daar lukt dat prima. De glimmende ambient van ‘On a Hilltop Sat the Moon’ is de mooist denkbare serenade aan het voornoemde hemellichaam, de pezige snaren op ‘Vipers Follow You’ maken indrukwekkende schaduwfiguren op Japanse kamerschermen. Elders staart Tobin te lang naar de eigen navel en beginnen zijn dromen lichtelijk te vervelen (‘Pale Forms Run By’, ‘Velvet Owl’). Suggestie voor Tobin: de wekker wat vroeger zetten.

