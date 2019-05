3.5 5 0

Blij: de vierde plaat van het herrezen Vampire Weekend is een verzameling zoetsappig klinkende en structureel onmodieuze muziek, barstend van muzikantenplezier, met wortels diep in de folk, Afropop en psychedelica light.

Scherp uw appetijt aan door eerst naar ‘Sympathy’ en ‘Sunflower’ te luisteren, track 11 en 12. ‘Father of the Bride’, een dubbelaar, is dan iets over halfweg. ‘I think I take myself too serious,’ zegt iemand in de eerste seconden van ‘Sympathy’. De song die volgt combineert schuimbekkende flamenco (!) met een aanstekelijke hoop weirdness en eindigt met een hagelstorm zware metaldrums. De absurdste song van de plaat, en één van de beste. ‘Sunflower’, een samenwerking met Steve Lacy van The Internet, doet daarna iets onnavolgbaars met rare funk.

‘Harmony Hall’ kent u al: een goed doorluchte single die de sfeer van de grote dagen oproept. ‘This Life’ (Van Morrison op uppers) klínkt vrolijk, maar is eigenlijk een wrang antiliefdeslied met zoemend refrein en een tekst die er inhakt.

Dat vat de rest van de plaat meteen goed samen. Van alle Vampire Weekend-worpen komt ‘Father of the Bride’ het opgewektst en monterst in uw oorschelp liggen, maar schijn bedriegt. Eén op de twee melodieën hier is een grijnslach waarachter bijtende, zware teksten schuilgaan – over scheefpoeperij, een mismeesterde planeet, cultureel nihilisme en een maatschappij die naar de kleurpotloden is. Als u al lang eens wilde swingen op zinnetjes als ‘How long till we sink to the bottom of the sea?’ of ‘This life and all its suffering / Oh Christ, am I good for nothing?’, mag u stoppen met zoeken.

De voorbije zes jaar maakte Koenig ook een animatiereeks voor Netflix (‘Neo Yokio’) en minstens één kind. Tegelijk verliet Rostam Batmanglij – voormalig partner in crime, producer en volgens zijn moeder hét genie van de band – Vampire Weekend voor een solocarrière.

Koenig verhuisde tussendoor ook nog naar L.A., waar hij nu samenwoont met vriendin Rashida Jones, en dat hoor je. Vormden de eerste drie platen van Vampire Weekend nog een soort New York-trilogie, dan nestelt ‘Father of the Bride’ zich nu in een Californische zomer. Grateful Dead-riffs! Surf & turf! Pop met zand tussen de tenen!

Af en toe wordt de muziek wel iets té luchtig: ‘My Mistake’ is fluitjeslounge, ‘Flower Moon’ makke Braziliaanse jazz met een slaappil in het gat. ‘We Belong Together’ is even schmalzerig als zijn titel. ‘Stranger’ drijft op een radiovriendelijke, maar geheel onschadelijke vaselinemelodie. Dat maakt vier songs op achttien: als u er niet over klaagt, dan wij ook niet.

