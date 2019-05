Rhiannon Giddens - There Is No Other

4.0 5 0

Een Amerikaanse folkchanteuse gewapend met een banjo en een Siciliaanse jazzmuzikant kropen eens samen in de studio, in Dublin, met producer Joe Henry (o.a. Bonnie Raitt). Daar had een plaat kunnen van komen die bezweek onder haar eigen ambities, maar dat is buiten de universele taal van de onderdrukking gerekend. Via eigen nummers en covers (o.a. van Oscar Brown Junior’s ‘Brown Baby’) gooit Giddens deze keer ook Arabische en zelfs operaklanken in de strijd. Het resultaat is even verrukkelijk als die vintage stem van haar. Tip: haal ook het onlangs verschenen ‘Songs of Our Native Daughters’ in huis, Giddens en haar persoonlijke banjodameskransje die iets moois doen op Smithsonian Folkways Recordings. Rhiannon Giddens komt naar het Leuvense Depot op 8 december. Nu al braaf zijn, dan ligt er misschien een ticket in je schoentje.

Lees hier ons interview met Rhiannion Giddens.