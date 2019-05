Schoolboy Q - CrasH Talk

2.0 5 0

Op ‘CrasH Talk’ heeft hij de teugels minder strak in handen dan op voorganger ‘Blank Face LP’. Eigenlijk overklassen de meeste van zijn guests hem: Kid Cudi legt in het achteloos gezongen zinnetje ‘I’m feeling dangerous’ meer rekenschap af dan Q in zijn verzen, en de grap van 21 Savage met de Ferrari en de Ford Focus wordt het hoogtepunt van ‘Floating’. In de finale komt een schietpartij bij een wasserette ter sprake waar Q met z’n dochter bij stond: dát verhaal willen we horen. En al die trapbeats en -stemmetjes mogen terug naar Travis Scott, die wél aan de wieg van het genre stond.