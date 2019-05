3.5 5 0

Wie dankzij een Bongobon weleens in wellnessgebied is beland, is vertrouwd met de geluiden die Tim Hecker bij aanvang van ‘Anoyo’ de lucht instuurt. Elektronische beatvrije muziek die zonder zang en dwang dienstdoet als behang op inhoudsloze zondagen. Wie voorbij de 9 minuten durende openingstrack ‘That World’ geraakt echter, en in de knarsende tandwielen van ‘Is But a Simulated Blur’ belandt, zal horen, zien en voelen dat Hecker ons meer wil geven dan zorgeloze zielerust. Heckers composities zijn als de abstracte schilderijen van Gerhard Richter: hoe dieper je erin duikt, hoe moeilijker je er weer uit raakt. De titel van zijn tiende langspeler is Japans voor ‘de andere wereld / de wereld der doden’. ‘Anoyo’ is de donkerste Bongobon van de maand.