Craig Leon - Anthology of Interplanetary Folk Music Vol.2: The Canon

4.0 5 0

Zo’n veertig jaar geleden wilde Blondie en Ramones-producer Craig Leon folksongs voor aliens op weg naar hier maken, wat resulteerde in twee fantastische platen vol experimentele elektronica en krautrock. Op dit nakomertje schemeren NEU! en zo ook door in ‘Standing Crosswise in the Square’ en ‘The Respondent in Dispute’, maar tijdens de andere nummers worden robotachtige beats verdreven door een donkere en dichte nevel ambient. Soms proberen een tribaal ritme en repetitief getriangel die statische synthwolken nog wel te breken, maar dat is tevergeefs. En toch: als die buitenaardse schepsels echt zulke muziek meebrengen, zijn ze meer dan welkom!