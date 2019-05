3.5 5 0

Op ‘Here Comes the Cowboy’ klinkt hij weer als de nieuwerwetse selder die we al kenden, maar de songs zijn nu bedachtzamer, rustiger en naakter, zelfs naar DeMarco’s lofi-normen. Het levert een mooi, onopvallend maar evenwichtig werkstuk op waar, zo klinkt het, geen seconde te lang over is nagedacht.

We zetten ‘Hey Cowgirl’, ‘Little Dogs March’, ‘Nobody’ en ‘Skyless Moon’ bij in onze mei-afspeellijst. Wie DeMarco in 2019 nog moet leren kennen, gaat best wel eerst langs ‘Start’ – in zijn geval doorbraakplaat ‘Salad Days’.

