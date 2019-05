3.5 5 0

Wij hebben eerst lang geluisterd naar het croonerdebuut van de Duitser Jungstötter: knappe stijloefening, maar te veel Nick Cave en Scott Walker. Toen viel zowat het tegenovergestelde in de bus: de tweede van Jamila Woods, een Afro-Amerikaanse die álle twaalf songs doodleuk de naam van een voorbeeldartiest geeft (‘Miles’, ‘Sun Ra’, ‘Betty’…), maar die wél overal haar eigen handtekening zet. Woods komt uit de kerken en koren van Chicago: ze laat de thema’s afkomst en nalatenschap dus nergens in de weg zitten van het heupwiegen. Niks nadrukkelijk hips, hier: een boontje voor Janelle Monáe of Lauryn Hill volstaat om je te laten impalmen door Jamila Woods & Band. ‘Muddy’ is harder dan r&b: ‘You’re shooting for the stars / I’d rather stay muddy’.

Voorbeluisteren