Lewis Capaldi - Divinely Uninspired to a Hellish Extent

In Britland verkoopt hij zalen uit in tien minuten, in juni staat hij in Werchter: Lewis Capaldi breekt meer potten dan een parkinsonpatiënt in een tuincentrum. Nu is ook zijn debuut klaar. Bloed, zweet, maar vooral tranen zou dat gekost hebben: iets wat we geloven, het resultaat is inderdaad niets om vrolijk van te worden. Voor elke keer dat iemand z’n hart tussen een notenkraker klemde, heeft Lewis een liedje geschreven. Vaak zijn ze weinig meer dan een piano en een stem, soms hoor je er ook Hozier of Rag’N’Bone Man in. Daar staan geen straffen op, maar ook na tien luisterbeurten lukt het ons niet om alle twaalf klaagzangen uit elkaar te houden.

