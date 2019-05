Warhola - YOUNG LOVING

Toen Oliver Symons in 2014 Humo’s Rock Rally won, was dat met door Auto-Tune gestuurde popmuziek die heel erg afstak tegen de muziek van de andere deelnemers.

4.0 5 0

Vijf jaar en dat licht uit de hand gelopen hobbygroepje Bazart verder, is dat geluid zo’n beetje de standaard geworden in de pop. Op zijn debuutplaat ‘Young Loving’ flirt Symons aardig verder met die modieuze sound, maar met dat geluk dat hij songs kan schrijven. Zo houdt de plaat de aandacht quasi onafgebroken vast, en biedt het méér dan een trendy soundtrack bij beelden waarin mooie jonge mensen elkaar met parfum en andere glamoureuziteiten besprenkelen. Er zijn nu eens aanstekelijke popsongs (cum laude: ‘Promise’), dan weer eigenzinnige, aan allerlei tralies rammelende elektronische wanhoopskreten (cum laude: ‘Jewels’). De stemvervorming is nog steeds van de partij, in ‘Drive’ bijvoorbeeld, dat ook mooie vocals biedt van de Zweeds–Britse zangeres Ayelle. De song kan zo in de car stereo van topmodel Bella Hadid en haar beau The Weeknd, bij voorkeur tijdens een nachtelijk rondje Hollywood cruisen.

