Later was ze een tijdje huisfotografe van Killer Mike en Migos. Op het chronisch smoothe ‘Atlanta Millionaires Club’ staat maar een halve song hiphop, maar ook op de andere tracks krijgt ze de geur ervan niet meer uit haar zetels gewassen. Eigenlijk valt ze tien nummers lang tussen drie stoelen: ‘Come to Atlanta’ en ‘Pigeon’ glijden tussen country, soul en singer-songwriters als Angel Olsen en Cat Power. Eén Amerikaan noemt haar muziek ‘retro r&b for homebodies’. In het wufte ‘Jonny’, dat zo onschuldig klinkt dat je er week van wordt, spreekt ze de hoop uit dat een ex haar ballad zal horen en in tranen uitbarst. En geheel geritmeerde zaligheid bereikt ze op ‘Hurts Me Too’ en ‘Right Side of My Neck’. Bijzonder plaatje.

