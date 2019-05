3.5 5 0

Dan dacht ik: niet slecht, maar ik had liever één van zijn eigen songs gehoord. Een gedachte die me ook bekroop telkens als Bryan Ferry of Bob Dylan hun kostbare en begrensde levenstijd aan covers vergooiden. Dat gevoel overheerst ook bij deze ‘California Son’. Ook hier zijn de covers obscuur en, getuige Dylans ‘Only a Pawn in Their Game’, soms meer gekozen omwille van de provocerende of activistische tekst dan omwille van de middelmatige melodie. Of omdat de titel Morrissey past als een tweede huid of een tweede ziel, zoals ‘Loneliness Remembers What Happiness Forgets’. Morrisseys versies van ‘It’s Over’ (met hulp van zangeres LP), ‘When You Close Your Eyes’, ‘Lenny’s Tune’ en ‘Morning Starship’ bekoren, maar letterlijk geen van die originals van andere artiesten kan tippen aan The Best of Morrissey.

Voorbeluisteren