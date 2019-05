Sebadoh - Act Surprised

3.0 5 0

In de jaren 90 was alternative de grootste bijzaak van de wereld. Zelfs eeuwige underachiever Lou Barlow geloofde toen even dat hij het mannetje was. Naast Sebadoh kwam hij met dingen als Sentridoh en Folk Implosion, maar die tijd is long gone. Lou betaalt alweer vijftien jaar de hypotheek van Dinosaur Jr. en Sebadoh is weer wat het hoort te zijn: een vergaarbak van al Lous obsessies. ‘Act surprised’ is overvol, kranky, grungy, soms afgeraffeld, vaak onvolkomen en dan opeens weer bloedmooi en enerverend. De fraaiste song heet ‘Sunshine’.

