Tyler, the Creator - IGOR

De nieuwe, welgemutste en opgeruimde Tyler, The Creator die het daglicht zag op het toepasselijk getitelde ‘Flower Boy’, zijn doorbraakplaat van twee jaar geleden, wordt op ‘IGOR’ verder ingekleurd en vormgegeven. Tyler grijpt daarvoor – de Heer zij geprezen – met mondjesmaat terug naar zijn oude zelve. Er moet hem de afgelopen jaren het één en ander overkomen zijn, anders open je de debatten niet met ‘Igor’s Theme’, een dreun die net zo goed op zijn donkerzwarte solodebuut ‘Goblin’ had kunnen staan. ‘There’s a crack in everything, that’s where the light gets in,’ zei Leonard Cohen al, en ook al heet de tweede track ‘Earfquake’, de zon schijnt er aan hand van Tylers natuurlijke falsetto (de man heeft autotune gewoon in zijn keel zitten) weelderig doorheen. ‘Puppet’ is hiphops gevatte antwoord op de wonderschone countrysong ‘I’m Your Puppet’ van Dan Penn en Spooner Oldham, en afsluiter ‘Are We Still Friends?’ haalt zijn volledige ruggengraat bij ‘I’m Glad’ van Captain Beefheart. Verrassende doch fijne referenties. Goeie plaat.

