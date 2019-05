2.5 5 0

Elf DJ Khaled-platen in dertien jaar, stuk voor stuk volgens hetzelfde format: Khaled laat de sterren van het moment rappen boven zonnige beats die op maat zijn gemaakt voor de radio. 34 verschillende gasten telt ‘Father of Asahd’, onder wie Beyoncé en Justin Bieber. Drie gaan met de eer lopen: wijlen Nipsey Hussle in gospelhoogtepunt ‘Higher’, een ziedende Meek Mill in ‘Weather the Storm’, en Cardi B die in ‘Wish Wish’ de beste regel van de plaat spuwt: ‘Put a ribbon on my box ‘cause this pussy gifted.’ Twee keer riepen we ‘blasfemie!’: in ‘Freak N You’ pist DJ Khaled op het origineel van Jodeci en in ‘Just Us’ bevlekt hij ‘Ms. Jackson’ van Outkast. Negentien keer verspreid over de vijftien onsamenhangende tracks schreeuwt DJ Khaled: ‘We the best music!’ Allemaal opgeteld? 2,5 sterren.

Voorbeluisteren