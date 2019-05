Slowthai - Nothing Great About Britain

4.0 5 0

Slowthai groeide op in de blokken van Northampton, bij een tienermoeder: ‘Gotta thank mum for the 23 years she wiped my arse.’ Dat taaltje, overal: drugs zijn ‘food’, een joint roken wordt ‘to bun a zoot’, ‘two z’s’ staat voor twee ons (omgerekend 56 gram). Slowthai slingert van de kolder van The Streets naar de pogopunk van Sleafords Mods, is minder basjunk dan Dizzee Rascal en een pak minder grime dan Skepta en Wiley. Hij namedropt Sid Vicious en Keith van The Prodigy, roept cunt naar de koningin, bedenkt #brexitbandit, gaat naast zijn vriendin liggen zoals John naast Yoko ging liggen op die foto van Annie Leibovitz, en hij supportert voor het naar League Two gedegradeerde Northampton Town FC. Opgelet: dit is geen nagemaakte zot.