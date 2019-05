Sting - My Songs

3.0 5 0

Hij heeft, ongetwijfeld na intens overleg met de marketingafdeling, zijn klassiekers opgepoetst en de 21ste eeuw ingeleid. Jammer genoeg mikken de nieuwe arrangementen niet zozeer op de meerwaardezoekers van deze eeuw, maar op de jonge, ‘simpele’ luisteraar voor wie alles dansbaar moet zijn en voor wie een refrein een meezingbaar überrefrein moet zijn. ‘Set Them Free’ is een typerend voorbeeld: het origineel was dansbare rock, de nieuwe versie is platte disco. Die piepjonge uitgaanders zullen wellicht blij zijn met deze herwerkingen – opgepept, versneld, van prominente drums voorzien. Maar de klassiekers van The Police werden opnieuw en net iets minder goed ingespeeld door zijn nieuwe groep en opnieuw ingezongen met een oudere stem, in – zie ‘So Lonely’ – een lager register. Voor wie nog nooit van Sting heeft gehoord, kan dit een goede introductie zijn, voor anderen is ‘My songs’ overbodig.

