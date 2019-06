2.5 5 0

Al zes platen lang manoeuvreert hij zijn carrière behendig richting radio, en dat met gevoel voor timing. Zijn nieuwste is zo ook te verkrijgen met bonusschijf waarop zijn covers uit ‘Liefde voor muziek’ gebundeld werden: geen toeval, met toeval alleen schop je het niet tot in Los Angeles.

Door klandizie tegen de schenen te schoppen ook niet, en dus doet Milow op ‘Lean into Me’ niets wat hij niet kan: teksten zijn als vanouds persoonlijk, vaak anekdotisch, de muziek erachter is weer minder elektronisch dan op ‘Modern Heart’, maar bevat zoveel hitpotentieel dat nummers als ‘Help’ en ‘Loud & Clear’ klinken alsof er een marktonderzoek aan voorafging. Voor wie van Milow houdt, kortom, is ‘Lean into Me’ een prima plaat. Voor ons daarentegen...

Voorbeluisteren