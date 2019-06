Lust For Youth - Lust for Youth

‘Lust for Youth’ is de zesde uitgave van een reeks teletijdmachines met slechts één bestemming: 1983, het jaar van Eurythmics’ ‘Sweet Dreams’ en New Orders ‘Blue Monday’.

3.0 5 0

De naïviteit waarmee Lust for Youth musiceert is aandoenlijk. Bezieler Hannes Norrvide lijkt niet eens zijn best te doen om iets eigentijds toe te voegen aan zijn acht nachtelijke jaren 80-songs. ‘New Balance Point’ en ‘Insignificant’ doen uw haar spontaan opkrullen in een A Flock of Seagulls-snit, terwijl ‘Venus de Milo’ eerder een ode is aan Depeche Mode dan aan die Griekse marmeren schoonheid. Back to the eighties? Dan liever met M83’s ‘Midnight City’, Sky Ferreira’s ‘Everything Is Embarrassing’ en Future Islands’ ‘Seasons’.

