Jordan Rakei - Origin

3.0 5 0

Op ‘Origin’ laten ‘Rolling into One’ (Rakeis Jamiroquai-song) en ‘Mind’s Eye’ (bas met zenuwtic, toetsenist met ADHD en daar die geweldig smoothe stem boven) zich vlot binnenklokken, maar de teksten blijven haken in de keel. In ‘Wallflower’, zijn tweede plaat, beschreef hij zijn gevecht met de donkere wolken in zijn hoofd.

Nu richt hij de blik op de rest van de wereld. Rakei noemt zichzelf een cultuurpessimist die naar de toekomst kijkt als naar een aflevering van ‘Black Mirror’ of ‘The Handmaid’s Tale’. Er is geen redding meer, maar dat wil niet zeggen dat we er geen mooie liedjes over kunnen schrijven. Ten bewijze: ‘Wildfire’, ‘Moda’ en ‘Mad World’.