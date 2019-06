Lee ‘Scratch’ Perry - Rainford

4.0 5 0

Lepe baslijnen, zwaar bewerkte drums, wahwah-gitaar of sax kunnen elk moment in een dubgat verdwijnen, maar Sherwood houdt het ritme erin en gidst ongeleid projectiel Perry de juiste kant op: the upsetter vertelt, huilt om zijn ouders, doet een geit na en komt met typische onzin als ‘Don’t be naughty / Like Paul McCartney / Monkey Reggae Party’. De cello en de backings in ‘Let It Rain’ doen aan Nick Cave en Leonard Cohen denken. ‘Rainford’ is van het allerbeste geworden van na 1979, het jaar waarin Perry zijn Black Ark-studio in de fik stak.