4.5 5 0

Bill Callahan zingt iets banaals over huwelijksgeluk: ‘I got married / to my wife / she’s lovely / and I had a son.’ Maar dan volgt Gedachte Twee: ‘Giving birth nearly killed me / some say I died / and all that survived was my lullabies.’ Callahan zegt ook zijn stervende moeder vaarwel met kisses sweet as hospital grapes. Met hetzelfde schaarse instrumentarium verklankt hij ochtendseks, of geeft hij in ‘Tugboats and Tumbleweeds’ raad die u (had) moet(en) horen voor uw 23ste. Moge onze favoriete Assurancetourix nog lang zingen ‘for answers / for good listeners / and tired dancers’.

Voorbeluisteren