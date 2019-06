Hollywood Vampires - Rise

4.0 5 0

Krijg nou wat. Hollywood Vampires, het superhobbygroepje van Johnny Depp, Alice Cooper en Joe Perry waar wij na het overbodige en met covers volgestouwde debuut van vier jaar geleden volstrekt niks meer van verwachtten, heeft een tweede plaat gemaakt waarover wij met alle slechte wil van de wereld nauwelijks een kwaad woord weten te verzinnen. Drie covers (‘You Can’t Put Your Arms Around a Memory’ van Johnny Thunders, ‘Heroes’ van Bowie en ‘People Who Died’ van The Jim Carroll Band) die het origineel alle eer aandoen, en dertien eigen composities met genoeg humor, klasse en cowbell om de hoed voor af te nemen. Uitstekend gedaan, ouwe jongens!

Voorbeluisteren