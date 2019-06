The Black Keys - Let’s Rock

4.0 5 0

‘Let’s Rock’, opgenomen in de Easy Eye Sound Studio in Nashville, bevat geen enkele keyboardpartij, maar kenners weten dat het voor Dan Auerbach een klein kunstje is om zijn gitaar als een vuurspuwende synthesizer te laten klinken. De plaat huisvest een paar solo’s die net zo goed iets hitgevoeligs van Daft Punk hadden kunnen sieren, maar vergis u niet: ‘Let’s Rock’ is all about drums, sound, maar vooral guitar.

Sommige songs vliegen zo clichématig uit de startblokken dat ze aanvankelijk op de lachspieren werken, maar lachen is leuk, en gaandeweg wordt het gewoon pure blijdschap dat iemand dit anno 2019 überhaupt nog doet. Voor je het weet ligt alle hoop namelijk bij Greta Van Fleet – de Heer beware ons.

De eerste single ‘Lo/Hi’ is een ver, in minder turbulente omstandigheden grootgebracht neefje van The Stones’ ‘Street Fighting Man’ (wat de heren zelf ook wel zullen hebben doorgehad, anders laat je in de eerste regel ‘hurricane’ niet rijmen op ‘howlin’ rain’), ‘Sit Around and Miss You’ lijkt gecomponeerd op swing en ritme van ‘Stuck in the Middle with You’, en als in het middenstuk van ‘Go’ het tempo even naar omlaag gaat, schiet er ineens een flard van Led Zeppelins ‘When the Levee Breaks’ doorheen. Nergens echter blinken de invloeden zo hard dat je ‘Houd de dief!’ gaat roepen, en altijd doen Carney en Auerbach er dingen mee die 100 procent The Black Keys zijn en het verstand weliswaar niet helemaal op nul zetten, maar de hersenen toch genoeg afleiding voorschotelen om de benen aan het dansen te zetten. ‘Let’s Rock and Roll’ was wat dat betreft wellicht een betere titel geweest, want op rock alleen valt niet te dansen. De titel is overigens het enige aan deze plaat waar een zwart randje omheen zit: The Black Keys haalden hem uit een artikel dat berichtte over de eerste doodstraf en executie in Tennessee in elf jaar. Toen de terdoodveroordeelde Edmund Zagorski op weg naar de elektrische stoel werd gevraagd naar zijn laatste woorden, zei hij: ‘let’s rock’.

Hoe dan ook: rock, al dan niet vergezeld van roll, daar is, zeker als de makers The Black Keys heten, niks moeilijks of achterhaalds aan, en ‘Let’s Rock’ is een heerlijke feelgoodplaat. Waarvoor dank.