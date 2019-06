Wat hebben The Sisters of Mercy en Two Door Cinema Club gemeen?

2.5 5 0

Een computer als drummer en verder niks. Al sinds hun debuutplaat ‘Tourist History’ uit 2010 maakt het trio uit het Noord-Ierse Bangor namelijk onschuldig kleurrijke kauwgomballenelectro – evenzeer beïnvloed door Daft Punk als door The Beatles. ‘Het ideale sympathieke groepje om een festival mee te openen, pilsje daarbij,’ schreven we enkele jaren geleden nog. Dit jaar spelen ze op Werchter in The Barn tegen de vooravond, met een vierde plaat onder de arm die passend lonkt naar de nachtelijke discotheek, maar dan wel eentje uit de jaren 80. Songs als ‘Satisfaction Guaranteed’ en ‘So Many People’ zijn pure Nik Kershaw revisited. Aardige songs, maar hoe vaak hebben we dat soort opgesmukte eighties-synthpop al niet geserveerd gekregen? ‘False Alarm’ illustreert hét probleem van het sympathieke indiegroepje: dat ze vaak te weinig eigen gezicht hebben om uit te steken boven de massa, laat staan te blijven boeien.

