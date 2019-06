Bedouine - Bird Songs of a Killjoy

Azniv Korkejian is geboren in Aleppo en leefde in Saoedi-Arabië tot haar ouders via een loterij (!) een green card wonnen voor de VS.

Daar integreerde ze als Bedouine niet zomaar perfect in de Noord-Amerikaanse folkpop, ze versmolt in die mate met het genre dat haar muziek nu in een seventies-transistor lijkt te zijn gevangen. In theorie kunnen de kosmische jazz van ‘Dizzy’ en het Leonard Cohen-achtige ‘Bird’ niet verder uit elkaar liggen, maar de op zich onberispelijke productie doet over álles dezelfde lichte melancholie hangen. ’t Is alsof je op een zomerdag in het decor van een rustige buitenwijk belandt, met sproeiers op het gras, en nergens een zwerver te bespeuren. Bij de volgende plaat proberen we opnieuw.

