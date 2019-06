Na DJ Mehdi in 2011 is Ed Banger opnieuw een held kwijt. Vorige week stierf Philippe ‘Zdar’ Cerboneschi op 19 juni ’19, na een val van de 19de verdieping van een Parijs immeuble. Hij laat een vrouw, drie kinderen en... een nagelnieuwe plaat achter.

3.5 5 0

Hij heeft de release van ‘Dreems’, van zijn en Hubert Blanc-Francards Cassius, net niet meer mogen meemaken.

In slimme, zoemende tracks als ‘Summer’, ‘Calliope’ en ‘Chuffed’ klinkt Cassius bij vlagen meer als DJ Koze, Nicolas Jaar of Sinkane dan als de freakdiscogroep die ooit hits had met ‘Feeling for You’, ‘Toop Toop’ en ‘Cassius 1999’. ‘Nothing About You’ is warme bliep-en-kraksoul, ‘Fame’ dark disco voor een nieuwe generatie vetkuiven.

‘Rock Non Stop’ brengt niet wat zijn titel belooft, maar tant mieux. Het past allemaal in hun veelkleurige volière. Zdars neus voor uit de boxen spattende joie de vivre werd doorheen de jaren ingehuurd door Phoenix, Beastie Boys, Kanye West, MC Solaar en Mark Ronson, en zijn invloed strekt zich uit als een lange schaduw die ons nog een hele tijd fris zal houden.