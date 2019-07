Tycho - Weather

Humo daagt je uit! Zit ‘Weather’, de nieuwe plaat van Tycho , uit zónder door Facebook te scrollen of Instagramverhalen te bekijken. En nee, je mag ook niet in slaap vallen. Het is míj alleszins nog niet gelukt. De plaat duurt nochtans een schamele 27 minuten. ‘Easy’ heet de eerste song. Daar zeg je wat.

2.0 5 0

Niet dat de Californische producer Scott Hansen ooit iets spannends of beklijvends op tape heeft gezet. Hansen brak met zijn slaapkamerproject Tycho door in 2011 dankzij ‘Dive’, de plaat die ook in Humo een positieve recensie kreeg vanwege het oprechte eerbetoon aan de Koningen der Nostalgische Elektronica: Boards of Canada. Maar op vervolgplaten ‘Awake’ en ‘Epoch’ was het meer van hetzelfde: gemakkelijk verteerbare en nietszeggende instrumentals geschikt voor hippe YouTubevlogs en aftermovies. Tycho is lounge voor hipsters, het muzikale behang van je plaatselijke koffiebar.

Op ‘Weather’ spelen Scott Hansen en zijn kameraden het alwéér op veilig. ‘For How Long’ is Massive Attack voor watjes. De chillwavetracks ‘Pink and Blue’, ‘Japan’ en ‘No Stress’ zijn tien jaar over datum.

To make matters worse: de onbekende zangeres Saint Sinner zingt in vijf van de acht nummers, een unicum in Tycho’s oeuvre, maar haar stem lijkt achteraf op de muziek geplakt. Alsof Hansen naar zijn afgewerkte instrumentale plaat luisterde, dacht: ‘heb ik dit niet al eens eerder uitgebracht?’, en vervolgens vlug-vlug een vriendin enkele partijen heeft laten inzingen. De zang neemt meteen Tycho’s enige troef weg: dat je bij zijn liedjes kon dromen over verlaten stranden en zonniger oorden. Er is geen ruimte meer voor fantasie wanneer Saint Sinner in ‘Pink and Blue’ zingt over haar biseksualiteit en in ‘Japan’ over haar trip naar, welja, Japan. Hansen kent zijn fans tenminste en zette meteen ook de instrumentale versies online. De instrumental van ‘Japan’ werd niet toevallig al meer bekeken op YouTube dan de officiële single.

Het beste dat ik over ‘Weather’ kan zeggen? Het zette mij aan om ‘Music Has the Right to Children’ van Boards Of Canada nog eens te draaien, gevolgd door ‘In Colour’ van Jamie xx, ‘Rounds’ van Four Tet en ‘Since I Left You’ van The Avalanches. Wie zegt dat elektronische muziek gemakkelijk moet zijn?

