Freddie Gibbs & Madlib - Bandana

4.0 5 0

Dit heeft hij wel: een verleden dat smeekt om zo’n explicit content-sticker, massa’s codewoorden voor cocaïne en gitzwarte stembanden. Op ‘Bandana’ voorziet hij de gangstarap, terwijl gerespecteerd producer Madlib voor de klankkaviaar zorgt. Het resultaat is, meestal, streetfood voor fijnproevers. ’Crime Pays’ heeft de gepimpte soul van Tupac. Op ‘Flat Tummy Tea’ is Gibbs even snel als Kendrick op ‘Backseat Freestyle’. En Anderson .Paak is in blóédvorm op ‘Giannis’. ‘Sit your five dollar ass down before I maintain’: in deze kringen hebben de brutalen de halve wereld, en ook Gibbs blaft om te bijten. Maar vroeg of laat dringt zich een blik op in de spiegel, en dan toont hij berouw. Niet tegenover zijn god, maar tegenover zijn lief en zijn dochter. Fuck die gouden tanden.

