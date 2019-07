4.5 5 0

‘Tuscaloosa’ bevat een concert uit februari 1973, in Alabama. Neil was het jaar voordien met ‘Harvest’ een absolute superster geworden. ‘Out on The Weekend’, ‘Harvest’, ‘Heart of Gold’, ‘Old Man’ – ze komen hier voorbij in succulente, lekker rafelige versies. Toch voel je aan alles dat er een diepongelukkig mens op het podium staat. Zijn soulmate Danny Whitten was net dood, en daarmee (zo leek het althans) ook Crazy Horse. Dat de geweldige Stray Gators (Jack Nitzsche! Ben Keith!) hem hier vergezellen, bood hem zo te horen nul soelaas. ‘Alabama, you got one wheel in the ditch, and one on the track’ krijst Neil in Alabama, onderwijl een zelfportret schetsend. Schitterende plaat, een stuk ‘eerlijker’ dan het destijds al verschenen, vergelijkbare, maar te veel geregisseerde livealbum ‘Time Fades Away’.