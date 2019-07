Nasca - Nasca

4.0 5 0

Het waren serieuze jongens, die alles wisten over muziek. Wij deden maar alsof. In de koude nachten van oktober 1987 zaten zij in het Gentse in een studio aan talloze klanken te knutselen, al dan niet onder invloed van magische krachten of rare champignons: niemand die het 32 jaar later nog weet. Geïnspireerd door onder meer ‘My Life in the Bush of Ghosts’ van Brian Eno en David Byrne werkten zij toen aan een klankdecor dat 32 jaar later nog geen spatje van z’n glans verloren is. Dat is uitzonderlijk te noemen. Gerry Vergult en Gerrit Valckenaers zijn dan ook niet van de minsten en hebben hun sporen in de interessante avant-garde Klein Duimpje-gewijs méér dan achtergelaten. Ze zijn van het paadje af, maar wat een mooi verklankte vergezichten krijg je daarvoor in ruil. Heerlijk.

