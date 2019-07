Mini Mansions - Guy Walks into a Bar…

Michael Shuman, bassist bij Queens of the Stone Age, is ook beheerder van Mini Mansions: een driespan dat met ‘Guy Walks into a Bar...’ al aan plaat nummer drie zit, maar dat met het resultaat nu ook ónze kroeg komt crashen.

4.0 5 0

‘Should Be Dancing’ is loensend lonken zoals Julian Casablancas, ‘Bad Things (That Make You Feel Good)’ is niet alleen qua titel très Eagles of Death Metal, en ‘Don’t Even Know You’ is zo’n nummer waarvan Alex Turner er tegenwoordig te weinig schrijft. Dat ‘Time Machine’ neigt naar diens Last Shadow Puppets mag niet verbazen: bassist Zach Dawes staat ook daar op de loonlijst. Raakt Mini Mansions dan soms niet de bilnaad tussen kunst en kitsch? Tuurlijk wel. Maar is dat Alison Mosshart niet in ‘Hey Lover’? En wie heeft onze pint leeggedronken? Samenvattend: wat Mini Mansions doet is niets nieuws, maar ze doen het wel juist. Niet lullen, bijvullen.

