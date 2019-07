2.5 5 0

Het is, hun negen daaropvolgende inspanningen ten spijt, de enige plaat van de Femmes die hier vandaag nog weleens uit de kast komt, en daar zal ook ‘Hotel Last Resort’ geen verandering in brengen. Gordon Gano en Brian Ritchie maken nog altijd akoestische punk met een prominente plaats voor humor, laten in de titeltrack Tom Verlaine van Television op voortreffelijke wijze Tom Verlaine nadoen, en hernemen ‘I’m Nothing’ van hun ‘New Times’ uit 1994 omdat de new times anno 2019 meer van the same old zijn (‘Politics and dirty tricks / I got no time, I’m chasing chicks / I’m nothing’). Dat same old geldt helaas ook voor Violent Femmes zelf, waardoor hun songs weliswaar nooit gaan enerveren, maar evenmin de geur van mottenballen vakkundig weten af te schudden.

