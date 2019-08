Spoon - Everything Hits at Once: The Best of Spoon

4.0 5 0

Spoon is Squeeze, maar dan wat alternatiever dan hun Engelse tegenvoeter. De stemmen van Britt Daniel en Glenn Tilbrook hebben helemaal hetzelfde timbre. Het is de indie-lievelingsband van alle poco’s met uitstekende muzikale smaak – vraag het hun zelf: bij progressieve borrels kun je ver komen bij de plaatselijke notabelen met het uit het hoofd debiteren van cd-titels van de groep. Ze maken al jaren redelijk onopvallend opvallend goeie songs en doen dat nu al zo lang dat het blijkbaar tijd was voor een best of: het lijkt onmogelijk om uit de tientallen zeer uiteenlopende tracks van evenveel uiteenlopende albums de beste te kiezen, maar men is erin geslaagd om een zeer geslaagd boeket samen te stellen. Veelzijdig en poppy as hell.