Ty Segall - First Taste

4.0 5 0

Ty Segall bracht 21 (!) platen in twaalf jaar uit. Weinigen kunnen luisteren op het tempo dat de garagerocker uit Californië muziek kan maken. Maar dat is geen reden om ‘First Taste’ aan u voorbij te laten gaan. Deze plaat heeft alles en nog meer. Verschroeiende rock die uw brein doet smelten (‘Taste’ en ‘The Fall’), verwonderlijk mooie a capella (‘Ice Plant’), pastorale folk met dwarsfluiten ter hoogte van Led Zeppelins ‘The Battle of Evermore’ (‘I Sing Them’ en ‘The Arms’), Japanse en Griekse snaarinstrumenten plus twee drumsets, sinistere rituelen (‘I Worship the Dog’ en ‘Self Esteem’), een exotische koortsdroom (‘Radio’) en een feestelijke afsluiter met blazers, mandolines en zonnige harmonieën (‘Lone Cowboys’). Dat allemaal in slechts 40 minuten. Ty Segall moet nodig een kutplaat uitbrengen, zodat niemand het nog evident vindt dat de man altijd kwaliteit aflevert. Tot dan blijven wij luisteren.

