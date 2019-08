Antwood - Delphi

Eindelijk een clubplaat met een pastorale vibe, said no one ever.

3.0 5 0

Maar als Tristan Douglas – naast producer ook microbioloog – er zijn zegje in heeft, vindt Tomorrowland volgend jaar plaats in het oude Griekenland. Deze ‘Delphi’ kan er de begeleidende soundtrack voor zijn. Bassen doen de omliggende textuur trillen als een beladen spinnenweb, de beats zijn gemaakt van silicone. Maar dan is er ook dwarsfluit, hoor je vrouwen onbegrijpelijk maar alleraardigst fluisteren en ergens heeft iemand de kraan laten druppen. Op ‘Portal’ slijpt Douglas zijn synths even scherp als die van concullega SOPHIE, en in ‘First Delphic Hymn’ walst hij met gewichtloze keys en strijkers. Zijn idee om modern en klassiek te verzoenen zal hem geen patent opleveren, maar de uitwerking zit goed: Douglas doet het kundig samenklitten tot iets groters. Voor een microbioloog weten we het zo nog niet, maar voor een producer is dat een troef.

