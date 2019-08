Chance the rapper - The Big Day

2.0 5 0

Chance pocht de volle 77 (!) minuten lang over zijn grote dag. ‘Baby, I look good, I look handsome,’ rapt de hiphopper uit Illinois herhaaldelijk over zichzelf in zijn trouwkostuum. In ‘Found a Good One’ is het tijd voor de vogeltjesdans: ‘Now step to the right. Now step to the left.’ Diepgang is zoek in de afgelikte beats, de geforceerde features (Death Cab for Cutie? Shawn Mendes?), de melige skits en de ondermaatse teksten – ‘Fuck going straight to the pros, I’m pro-fessor.’ Pfoeh! Eén keer slaagt Chance er toch in om een glimlach op ons gezicht tevoorschijn te toveren, wanneer hij tijdens de allerlaatste skit per ongeluk nagels met koppen slaat: ‘Yeah girl, I’m still at this damn wedding. Shit, divorces don’t even take this long.’