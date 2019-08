Slipknot - We Are Not Your Kind

4.0 5 0

De sound was er nog, de dreiging ging steeds meer op een rondje painting by numbers lijken. Als de gemaskerde bende uit de kooi werd gelaten en vrij mocht tekeergaan op ’s werelds podia, leek er op de formule echter nauwelijks sleet te zitten. Op Graspop (waar Onze Man hen met vijf sterren salueerde) speelde Slipknot onlangs twee nieuwe songs, waarvan single ‘All Out Life’ niet op de nieuwe plaat staat. Dat duidt op weelde en die treffen we tot onze verbazing ook aan op ‘We Are Not Your Kind’.

De eerste song – ‘Insert Coin’ – is een gebod, en maakt meteen duidelijk dat gezelligheid niet op het moodboard stond. Industrieel pompende ruis, een zachtjes huilende wind, en een akelige fluit die iets atonaals door de fabriekshal jaagt: een openingsscène waarbij je als vanzelf beelden van Wes Craven of David Cronenberg voor je geestesoog ziet verschijnen. Daarna is ‘Unsainted’ aan de beurt, een track die met groot machtsvertoon in hun top 10 mag. Schrale vogels fladderen doelloos door het desolate landschap tot een sirene plots moord en brand schreeuwt, de groep alle richtingen tegelijk uitspat en daarin op onnavolgbare wijze zichzelf vindt, en Corey Taylor de zaak brullend samenvat: ‘I’m finally holding on to letting go’.

‘We Are Not Your Kind’ is geen easy listening, dat had u al begrepen, en wie de plaat in eenzame afzondering wenst te consumeren, raden we aan om tegen ‘My Pain’, op drie songs van het einde, het nummer van de zelfmoordlijn – 1813 – bij de hand te houden.

Eén keer slechts is Slipknot ons helemaal kwijt, als ze in de refreinen van ‘Not Long for This World’ op glimmende Amerikaanse nu-metalklanken richting pretpunk sporen. Er zijn fans, zo leerden ons de fora, die ‘Not Long for This World’ de beste song van ‘We Are Not Your Kind’ vinden. Maar wij zijn dan ook geen echte fans, dat had u vast al gemerkt aan ons masker van komkommer, avocado en limoensap. Welterusten, straks.

