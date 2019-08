Redd Kross - Beyond the Door

Vinnig en pittig, altijd übermelodieus, en nu al veertig jaar lang de powerpop getrouw: Redd Kross. De groepsnaam verwijst naar het kruisbeeld waarmee Linda Blair in ‘The Exorcist’ tot bloedens toe masturbeerde: in 1982 zag de actrice haar naam een songtitel worden.

3.0 5 0

Die van Redd Kross spelen nog steeds varianten op de liedjes die ze in hun jeugd op de radio hoorden, blijven elke sha-la-la-la en elke shing-a-ling-a-ling belangrijk vinden, en proberen ondertussen iedereen die hen – geheel terecht – een peterpansyndroom toedicht vakkundig te negeren.

Eén song begint als ‘Day Tripper’ van The Beatles en wordt een stokoude tv tune. Een andere bevat echo’s van ‘Needles and Pins’ én ‘Teenage Kicks’. De yeahs zijn van glitter, de punk is van kauwgum. Zelfs drummer Dale Crover – van het trage en zware The Melvins, met wie Redd Kross tourt – houdt het luchtig en superprofessioneel. En toch klinkt alles na drie beluisteringen een beetje uitgewoond.

