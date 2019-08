Taylor Swift is dan ook zowat de enige artiest ter wereld die nog een miljoen platen in voorverkoop verkocht krijgt. Vorige week gaf ze een gratis concert in Central Park, haar vader bakte pizza’s voor de fans die twee dagen op voorhand waren komen kamperen. Een multinational met een hart, quoi. ‘Lover’ is een plaatje met vele hoeken en kanten en stijlen en sferen: Swift huppelt, mediteert en treurt in achttien nummers over de liefde, doet dat vaardig en gaat van dit plaatje gazillions exemplaren verkopen. Het Fenomeen weet namelijk hoe een goeie song geschreven wordt en doet dat hier een aantal keer met Jack Antonoff, die haar mainstream-imago een alternatief kantje geeft, want hij lag ook al in bed met Lorde, St. Vincent en Lana Del Rey.