3.5 5 0

Er zit soul in, en r&b, maar altijd gemarineerd in jaren 80-funk. Nutzman versnijdt zijn composities tot rare puzzels om ze daarna weer onorthodox aan elkaar te kleven, en dat wérkt. ‘Confetti’ vervelt van jazz tot dub. ‘Kurt Kobain’ is een mooie bastaard van ‘Don’t Stand So Close to Me’ van The Police. ‘Poster Child’ is Post Malone voor mensen met oren.

‘Neon Brown’ hélpt tegen herfstblues. Nog even en de ziekenkas betaalt terug.

