Whitney - Forever Turned Around

De verwachtingen mochten dan bijzonder hoog liggen na hun debuut ‘Light upon the Lake’, dat in 2016 zowat elk eindejaarslijstje haalde, Julien Ehrlich en Max Kakacek bleven er rustig onder en voerden geen koerswijzigingen of verrassende stijlbreuken door.

4.0 5 0

Net als drie jaar geleden blijven Ehrlichs falsetstem en de laidback melodieën na twee, drie keer luisteren hardnekkig aan je trommelvliezen kleven. Coupletten als ‘Though we started losing touch / I’ve been hanging on because / You’re the only one I love / Even when you’re giving up’ grijpen ons nog altijd zonder omwegen naar de strot, en wanneer de woorden op zijn, nemen gitaren en koperblazers het naadloos over.

Het blijft bovendien een geweldig mysterie hoe moeiteloos deze liedjes één voor één je hoofd weten binnen te sluipen, om daar dan dagenlang te blijven rondslenteren. Of hoe songs als ‘Friend of Mine’ en ‘Valleys (My Love)’ zwemmen in soul, country en folk, maar ons nooit wegzappen naar Shaft-filmscènes, westernveranda’s of kampvuren. Integendeel: Whitney-liedjes gaan mee op pad met óns. Nu. Hier. Ze maken ons rusteloos met het besef dat alles elk moment voorbij kan zijn – heel ‘Forever Turned Around’ is daarvan doordrongen. Tegelijk bezweert Whitney die onrust met zoete weemoed en troostende schoonheid, die onze tred lichter maken en onze dagen doen oplichten. Schoon.

