Brockhampton - Ginger

‘We schreven teksten over onze angsten en depressies op beats waarop mensen kunnen dansen,’ aldus Kevin Abstract, die voor de hiphopboyband Brockhampton is wat Justin Timberlake was voor *NSYNC.

3.0 5 0

Tja, op Joy Division kun je met wat goede wil óók dansen. Sinds het vertrek van Ameer Vann, de scherpste rapper van het collectief en eersteklas klootzak, is Brockhampton het ongebreidelde spelplezier van hun vroegere werk (check ‘Queer’) kwijtgeraakt. Op ‘Ginger’ staan twaalf sombere songs, de ene beter dan de andere.

De beste staat vooraan: ‘No Halo’ is TLC’s ‘No Scrubs’ voor de gekraste ziel. ‘Dearly Departed’ is een wonderlijke ballade met een jankende ‘Purple Rain’-gitaarsolo. En die knotsgekke tuba uit ‘If You Pray Right’ mag gerust mijn vrijgezellenavond organiseren. Maar bij de laatste vijf nummers kreeg ik een flashback naar die twee uren wiskunde op het einde van de schoolweek, toen staren door het raam interessanter was dan luisteren.

