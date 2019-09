Ezra Furman over zijn eerste punkplaat: ‘We namen ze in geen tijd op, we dronken en rookten, en daarna maakten we de luide stukken luider. Ik heb me hees geschreeuwd. De songs zijn naakt, we hebben er niks in te verbergen.’

4.0 5 0

Furman lijkt totaal kapot. Zijn met de moed der wanhoop gebrachte punk legt rekenschap af en brengt alvast deze luisteraar onder hoogspanning. Een lukrake, in een rotvaart gezongen zin: ‘Never-ending movie playing in my head / Of the dress you wore and all the shit you said’. Het enige rustpuntje heet ‘I Wanna Be Your Girlfriend’, het wordt onmiddellijk gevolgd door overstuurde hardcore. Ezra Furman wil uit zichzelf breken, en het lijkt hem nog te lukken ook.

