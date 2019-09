3.5 5 0

‘Every time I let you ring / It’s like I get déjà vu’: altijd zwoel als er een Frans woord in een Engelstalige song opduikt, zoals in de radiohit ‘Do Not Disturb’ van Mahalia Burkmar (21) uit Leicester, even sensueel als streetwise in haar joggings en met haar kirrende babystemmetje. Ook excellente kontwieger ‘Simmer’ (met Burna Boy) staat op deze tweede plaat, waarop haar streetwise-gehalte zich voorts vooral lijkt te beperken tot haar baggy tracksuits. Songs als ‘Regular People’, het Marvin Gaye-achtige ‘What Am I’ of de neosoul van ‘I Wish I Missed My Ex’ liggen goed in het gehoor, maar het had allemaal wat ruwer en smeriger gemogen om het etiket van soulplaat opgeplakt te krijgen. Een uitstekende (radio-)popplaat is ‘Love and Compromise’ dan weer wél.

