3.5 5 0

Velen hebben die levensfase nooit gehaald wegens voortijdig afgeknald, opgeblazen of doodgespoten, maar Common was altijd al subtieler en alleen al daarom interessanter dan zijn concullega’s. Het antwoord, in het geval van Common, is dat hij iets milder oordeelt, maar niet té mild, en dat zijn half verwaarloosde dochter hier en daar zelfs een track mee heeft geïnspireerd of ingezongen. Hij had ook budget voor guest spots van A-Trak, Leon Bridges, Dwele, BJ the Chicago Kid en Jill Scott, die allemaal mooie, maar geenszins spectaculaire bijdragen leveren. De thema’s zijn maturiteit, spijt, spirituele en morele hergeboorte. Toch is het vooral ’s mans feilloze gevoel voor lekkere grooves zoals ‘Forever Your Love’ dat deze plaat overeind houdt.

Voorbeluisteren