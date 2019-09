Tinariwen - Amadjar

Warren Ellis, die van Nick Cave, op Twitter begin dit jaar: ‘Just been working on the new recording with Tinariwen. What an awesome band!’

3.0 5 0

Waarop Lloyd Cole, bekend van zichzelf: ‘Damn! They are fantastic. Expectations are high... don’t fuck up.’ Waarop Flea van de Peppers: ‘What an incredible and deep fucking band!!!’ Zo schrijft een bespreking zichzelf, zult u zeggen, en dat is nog waar ook. Psychedelische woestijnmuziek: het is eens iets anders, al experimenteerden de Stones in de jaren 60 al volop met kruidige klanken – de drugs waren toen goedkoper. Tinariwen heeft veel leuke vrienden: Micah Nelson, zoon van Willie en gitarist van Neil Young, bijvoorbeeld. En de redelijk excentrieke Cass McCombs. Die drie uitroeptekens van Flea vind ik veel eer voor deze plaat, maar dat men ervan in hogere sferen raakt zonder een frietzak met weed, kan ik bevestigen. Ik ga ervan uit dat ze ook zinnige dingen zingen, maar dat kan ik u met mijn eerder beperkte kennis van het Bambara dan weer níét bevestigen.

Voorbeluisteren