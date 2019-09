Pixies - Beneath the Eyrie: 'Op zoek naar iets dat scheef is'

3.0 5 0

Op ‘Beneath the Eyrie’ staan er bijvoorbeeld een vijftal die je onomwonden mooi kunt noemen, maar omdat de Pixies niet naar wasverzachter horen te geuren, zoek je momenten waar er als vanouds iets scheef zit. Die zijn er, soms. In ‘On Graveyard Hill’ klinken de gitaren luid en eindigt het refrein met ‘and soon I will be killed’. In het pisnijdige ‘St. Nazaire’ en in het onbehaaglijke ‘Los Surfers Muertos’ worden twee klassieke Pixies-thema’s gecombineerd: surfen en lijken. Herinneringen, maar nooit een herneming: de driftbuien zijn weg, net als het schuim op de bek. Wordt dat in rekening gebracht? Zeker. Is dat eerlijk, drie decennia na ‘Surfer Rosa’? Misschien niet. Maar: de Pixies zijn begonnen. Waarvoor, ook na dertig jaar, dank.