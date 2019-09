‘I’ve been waiting for a long time’, meiert Post Malone in ‘Saint-Tropez’, terwijl het net oerend hard gaat: doorbraak ‘Beerbongs & Bentleys’ dateert nog maar van vorig jaar. Sindsdien heeft Post de wereld veroverd én tijd gevonden om ‘Hollywood’s Bleeding’ te maken: nooit mijlenver van wat voorafging, maar niettemin een stap vooruit.

2.5 5 0

De zeventien (!) nummers gaan opnieuw vaak over Posts favoriete, in zelfbeklag gemarineerde onderwerpen – vrienden die ’m lieten vallen, vrouwen die hem bang maken of koud laten – en ook het vertrouwde gepoch over bling en biersponsor is er weer.

Ook nu heeft Post de studiodeur weer opengezet voor gastartiesten, van wie Ozzy Osbourne de bizarste is: in ‘Take What You Want’ leent Post zijn AutoTune uit om Ozzy nog eens als vroeger te doen klinken.

Toch valt er een, weliswaar lichte, koerswijziging te noteren op ‘Hollywood’s Bleeding’: in nummers als ‘Allergic’, ‘I’m Gonna Be’ en ‘Staring at the Sun’ ruilt Post z’n hermetische trap steeds vaker in voor iets wat met beide voeten in het plonsbadje van de pop dabbert. Met wat goede wil zou je het een evolutie kunnen noemen.

In het verrassend volwassen ‘Circles’ springt Post het verst: opvallend ingetogen strofes, gevolgd door een refrein dat ergens naartoe gaat. Misschien kun je dat laatste ook stilaan beweren van Post Malone: op deze plaat bewijst hij dat hij in een groeiproces zit – alleen zweet hij het niet uit in een repetitiehok, zoals sommige collega’s, maar op zijn platen.